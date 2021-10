Estádio Al-Thumama Stadium foi inaugurado na capital Doha, para a Copa do Mundo do Catar - AFP

Estádio Al-Thumama Stadium foi inaugurado na capital Doha, para a Copa do Mundo do CatarAFP

Publicado 22/10/2021 17:29

O Catar inaugurou o sexto estádio dos oito que serão utilizados para a Copa do Mundo de 2022. Com capacidade para 40 mil pessoas, Al Thumama recebeu grande público para a final da da Copa do Emir. Comandada por Xavi, o Al Sadd foi campeão nos pênaltis (5 a 4), após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, sobre o Al Rayyan, de Laurent Blanc.



Para a inauguração, uma grande cerimônia foi organizada, com direito a show pirotécnico. O formato do estádio foi inspirado no chapéu usado pelos árabes. Agora, o comitê organizador do Catar promete entregar os dois estádios restantes (Lusail, que receberá a final, e o Ras Abu Aboud) ainda neste ano e diz que toda a estrutura necessária para a Copa já está 95% concluída.



O Al Thumama receberá seis jogos da fase de grupos e outros dois de mata-mata (oitavas e quartas de final). Após a Copa do Mundo, o estádio terá capacidade reduzida para 20 mil pessoas, com hotel e uma clínica esportiva.



A Copa do Mundo do Catar será disputada de 21 de novembro a 18 de dezembro.