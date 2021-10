Papa Francisco agradeceu Messi pelo presente - AFP

Papa Francisco agradeceu Messi pelo presenteAFP

Publicado 22/10/2021 16:38

Lionel Messi foi enaltecido por ninguém menos que o Papa Francisco. Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira, o líder religioso agradeceu a camisa autografada do PSG, enviada de presente pelo craque argentino, e aproveitou para elogiá-lo.

"Querido irmão, te agradeço pela camisa que me mandou e a dedicação, sempre com a sua simplicidade", disse Francisco no vídeo divulgado pela agência de notícias argentina Télam.



O envio da camisa ocorreu durante uma troca de presentes realizada após uma audiência no Vaticano, no início da semana. O encarregado da função foi Jean Castex, primeiro ministro da França. No uniforme do PSG, Messi escreveu: 'Com muito carinho'.



"Obrigado por sua proximidade, obrigado pelo autógrafo e pelo exemplo de que a fama não subiu à cabeça. Que Deus te abençoe e qualquer coisa pode contar comigo", completou o papa Francisco.



Além da camisa autografada do Paris Saint-Germain, Lionel Messi também enviou um uniforme do Barcelona, seu ex-clube.