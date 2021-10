Tuchel revelou que suas atribuições extrapolavam as quatro linhas, pois tinha que lidar com a 'gestão' do estafe dos astros - AFP

Tuchel revelou que suas atribuições extrapolavam as quatro linhas, pois tinha que lidar com a 'gestão' do estafe dos astros AFP

Publicado 22/10/2021 16:05

Londres - Thomas Tuchel não tem o que reclamar da troca do Paris Saint-Germain pelo igualmente bilionário Chelsea. À frente do clube londrino, conquistou a última edição da Liga dos Campeões e nove meses após deixar Paris revelou a difícil relação na gestão de astros como Mbappé e Neymar. Convidado para o Festival Sport Trento, organizado pelo jornal 'Gazzetta dello Sport', o alemão relembrou sem saudosismo da passagem pelo PSG.

"É mais fácil treinar o Lukaku do que Neymar e Mbappé", disse Tuchel no trecho na entrevista que será publicada na íntegra neste sábado.

Em outra revelação, o treinador alemão confidenciou que suas funções extrapolavam as questões técnicas e táticas do PSG, pois precisava lidar com a gestão do estafe dos dois astros no dia a dia do clube.

"Exerci mais a função de Ministro do Esporte", pontuou Tuchel.

Aos 48 anos, Tuchel deixou o PSG seis meses antes do fim do contrato. Anunciado em 2018, ele conquistou cinco títulos, entre eles dois campeonatos franceses e levou a clube parisiense à final da Liga dos Campeões de 2020/21, vencida pelo Bayern de Munique. Um ano depois, sagrou campeão pelo Chelsea. O argentino Mauricio Pochettino foi o escolhido para sucedê-lo.