Sampaoli projeta clássico contra PSG e rasga elogios a Messi: 'É o melhor jogador do mundo'

Sampaoli já treinou Lionel Messi entre 2017 e 2018 na seleção argentina - Foto: AFP

Sampaoli já treinou Lionel Messi entre 2017 e 2018 na seleção argentinaFoto: AFP

Publicado 22/10/2021 15:40 | Atualizado 22/10/2021 15:44

Rio - Nesta sexta-feira (22), em entrevista coletiva, Sampaoli, técnico do Olympique de Marselha, projetou o confronto contra o PSG, neste domingo pela 11ª rodada do Campeonato Francês. Além disso, aproveitou para exaltar o meia Lionel Messi, que já o comandou na seleção da argentina de junho de 2017 a julho de 2018.

"Treinei equipas que jogaram contra o Messi e também o geri. Sabemos que ele é o melhor jogador do mundo. Ele é muito difícil de controlar, sua criatividade é imprevisível. O mais importante será minimizar as individualidades que eles possuem graças ao nosso controle do jogo. Temos que ter certeza de que o Leo Messi está longe do nosso gol. Se ele estiver perto, tem a capacidade de nos machucar muito. A melhor maneira de parar um jogador assim é controlar o jogo. Ele tem aquele pequeno extra que todos os outros jogadores normais não têm", completou o treinador argentino", disse o técnico Sampaoli.



Desde que deixou a seleção argentina, Sampaoli comandou Santos, Atlético-MG e desde fevereiro, comanda o Olympique de Marselha. Ainda falando de Messi, o técnico revelou que não fala com o jogador desde a campanha da Copa do Mundo de 2018, quando a Argentina foi eliminada pela França nas oitavas de final.

"Vemos que está seguindo uma longa carreira ao mais alto nível, é eterno. E tudo isto graças ao seu profissionalismo e empenho exemplar. Será um prazer encontrá-lo em campo. Mesmo que seja muito complicado enfrentá-lo, já que ele pode nos machucar a qualquer momento. Não falei com ele desde a Copa do Mundo da Rússia, e nossas trocas no vestiário na seleção", concluiu Sampaoli, em entrevista coletiva.



Na tabela do Campeonato Francês, o PSG é o líder da competição e soma 27 pontos. O Olympique de Marselha ocupa a terceira colocação, com 17, apesar de ter uma partida a menos.