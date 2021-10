Evra fez história no Manchester United - AFP

Publicado 22/10/2021 15:46

Rio - Lateral com passagens por Manchester United e seleção francesa, Patrice Evra revelou ter sofrido abuso sexual na infância. Em sua autobiografia, intitulada "I Love This Game", o ex-jogador disse ter sido abusado por um professor quando tinha apenas 13 anos. Na época, eles moravam juntos, já que o professor havia oferecido um quarto vago de sua casa para facilitar a ida de Evra ao colégio.

"O professor, acreditando que eu tinha dormido, colocou suas mãos por baixo do meu edredom e tentou me tocar. Eu sabia que ele estava fazendo algo errado, então tentei empurrá-lo e socá-lo. Não houve palavras faladas no escuro, mas ele estava se tocando e ficando excitado com o que estava acontecendo", contou Evra.

"Ele colocou meu pênis na sua boca", disse o ex-jogador sobre sua última noite na casa.

"Quando eu estava jogando pelo Monaco, a polícia me ligou. Algumas crianças haviam reclamado deste homem, e a polícia queria saber se ele havia tentado fazer algo comigo. Porque eu era famoso e estava com medo da reação, eu menti e disse não", relembrou.