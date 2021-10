Conmebol anuncia tabela dos confrontos do Brasil contra Argentina e Colômbia - Foto: Mauro Pimentel/AFP

Publicado 22/10/2021 17:49 | Atualizado 22/10/2021 17:52

Rio - Nesta sexta-feira (22), a Conmebol anunciou os detalhes dos duelos do Brasil contra a Argentina e Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. As duas partidas serão nos dias 11 e 16 de novembro.

O primeiro duelo será em São Paulo, às 21h30, contra a Colômbia. Em outra oportunidade, a seleção brasileira enfrentará a Argentina, em San Juan, às 20h30. O Brasil é líder isolado nas Eliminatórias. Em 11 jogos, foram 10 vitórias e um empate. São 31 pontos contra 25 da Argentina, que ocupa a segunda colocação.

O único empate foi contra a Colômbia, enquanto o primeiro confronto contra a Argentina, foi suspensa após agentes da Anvisa e Polícia Federal entrarem em campo para interromper a partida por irregularidades sanitárias.