Pelé comemora 81 anos, neste sábadoFoto: Divulgação/AFP

Publicado 23/10/2021 10:34

Rio - Neste sábado (23), Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completou 81 anos. O Rei foi parabenizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Conmebol. "Feliz aniversário, Pelé! O maior de todos os tempos. O futebol mundial sempre lhe deverá homenagens. Vida longa, Rei!", disse a CBF, em suas redes sociais.

Além da entidade, a Conmebol parabenizou o ex-jogador com um texto publicado em seu site exaltando as conquistas do ex-jogador com a camisa da Seleção. Pelé é o único atleta que conquistou três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970) e também o artilheiro do Brasil, com 77 gols em 92 jogos.

"Pelé, uma das lendas que deram sentido ao número 10 , comemora 81 anos sendo O Rei!", publicou a Conmebol, em suas redes sociais. Além disso, a entidade celebrou os triunfos na Libertadores de 1962 e 1963, sendo todas pelo Santos.