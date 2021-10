Seleção feminina do Brasil perde para a Austrália em amistoso - Foto: SAEED KHAN / AFP

Publicado 23/10/2021 12:16

A Seleção Brasileira de futebol feminino foi derrotada por 3 a 1 pela Austrália em amistoso disputado neste sábado. A equipe de Pia Sunghage foi dominada na primeira etapa, buscou reagir no segundo tempo, mas não conseguiu ser páreo para a 4ª colocada dos Jogos Olímpicos de Tóquio.



No início da primeira etapa, a Austrália teve grande chance de abrir o placar com Yallop, que parou em defesa da goleira Letícia. Aos 36 minutos, a equipe da casa abriu o placar após cobrança de falta em que Sami Kerr, destaque do time, ajeitou para Polkinghorne balançar as redes.

No segundo tempo, a Austrália ampliou o placar com Fowler de cabeça. No entanto, o Brasil conseguiu diminuir o marcador no minuto seguinte em grande jogada individual da atacante Adriana. No entanto, as adversárias sacramentaram a vitória com Van Egmond recebendo passe livre na entrada da área e finalizando para o fundo das redes.

A Seleção Brasileira, que venceu a Argentina em duas oportunidades após a Olimpíada, se prepara visando a Copa do Mundo de 2023. No próximo dia 26, a equipe de Pia Sundhage volta aos gramados para encarar novamente a Austrália nesta Data Fifa.