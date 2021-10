Pia lamenta derrota da seleção feminina em amistoso e projeta próximo confronto: 'Com dois treinos, foi difícil montar um time' - Foto: Thaís Magalhães/CBF

Pia lamenta derrota da seleção feminina em amistoso e projeta próximo confronto: 'Com dois treinos, foi difícil montar um time' Foto: Thaís Magalhães/CBF

Publicado 23/10/2021 15:40

Rio - Neste sábado (23), após a derrota da seleção brasileira feminina por 3 a 1 para a Austrália, em amistoso, a técnica Pia Sundhage lamentou o resultado, mas destacou que "com dois treinos, foi difícil montar um time".

"Acho que ataque e defesa foram muito bons no primeiro tempo. Estou feliz porque todas estão saudáveis, e marcar um gol foi importante. Fizemos muitas mudanças devido à longa viagem, e sei que isso foi difícil. Ainda assim, no geral, foi um jogo animador com o qual temos muito a aprender", disse a técnica Pia Sundhage, na coletiva de imprensa.

Pia aproveitou para comentar sobre a evolução do futebol feminino no Brasil. A técnica compara com a preparação para as Olimpíadas. Ao mesmo tempo, prega cautela com as novas jogadoras para que haja equilíbrio individual no elenco.

"É um pouco diferente das Olimpíadas, temos algumas jogadoras novas chegando e tenho que dar-lhes tempo, — no primeiro jogo, é normal que fiquem um pouco nervosas. Elas não estão conectadas com as jogadoras, mas eu acredito nas jogadoras novas, acredito nas jogadoras mais jovens e apenas dou tempo. Ao mesmo tempo, dou experiência, então, esses dois jogos aqui acho que são bons para nós ao longo do prazo. E há um pouco de equilíbrio. Você quer que o ataque seja criativo, você quer elas avancem. Ao mesmo tempo, você não quer que percam a posse, então, um pouco de equilíbrio deve avançar ou você muda o ponto de ataque e começa de novo", destacou Pia Sundhage.

Na próxima terça-feira, a seleção brasileira feminina volta a enfrentar a Austrália, às 06h05, em Sidney, capital do país adversário.