Thiego, uma das vítimas do acidente aéreoCleberson Silva/Chapecoense

Publicado 28/10/2021 14:05

A Chapecoense foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 14 milhões para a família do zagueiro Thiego, uma das vítimas da tragédia aérea da Chape, em 2016. O valor corresponde à indenização por danos morais, materiais e pendências financeiras.

O pagamento será feito à viúva e às duas filhas do jogador. Thiego tinha 30 anos quando faleceu no acidente, que está prestes a completar cinco anos em novembro. A Chape ainda tentou recurso para reverter a decisão da primeira instância, emitida em outubro de 2020. O Tribunal Superior do Trabalho ainda pode receber outro recurso para a decisão.

O pagamento não é apenas sobre cobrir parte dos danos da tragédia, mas também aos vencimentos que Thiego receberia por direitos de imagem do clube, e de parte do seguro de vida e de acidente pessoal. No entanto, a maior parte das famílias envolvidas na tragédia seguem sem receber indenização.