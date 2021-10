Neymar - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 28/10/2021 14:03

Neymar se irritou com críticas feitas pela cantora Zélia Duncan nas redes sociais e foi à Justiça para pedir explicações. As informações são do colunista Diego Garcia, do UOL.



Agora, a artista tem 48 horas para responder 11 perguntas referentes a um tweet onde ela diz, entre outras coisas, que Neymar é "uma decepção".

"Não sou de futebol, mas Neymar me parece até agora uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão. Quer respeito? Dê-se a ele e mostre serviços. Ah, e pague seus impostos!", escreveu ela no twitter, em setembro.

Para os advogados do craque, as afirmações podem indicar "lesão à honra de Neymar Júnior, possivelmente difamando-o", além de apontarem que as afirmações "ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e delas podem ser inferidos potenciais reflexos penais".

Ainda no processo, o staff jurídico do jogador quer que a artista confirme que fez a postagem, explique o motivo de ter apagado posteriormente e explicações do que quis dizer quando apontou que Neymar é uma "decepção como cidadão".

O processo está em segredo de Justiça e o estafe de Zélia Duncan aponta que ainda não tem conhecimento da ação.