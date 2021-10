Goiás foi a segunda equipe de Marcelo Cabo nesta Série B - Divulgação/ Goiás

Publicado 28/10/2021 13:02

Goiânia - Marcelo Cabo não é mais treinador do Goiás. A saída do treinador foi decidia na manhã desta quinta-feira (28), dois dias após o empate contra o Botafogo, pela 32ª rodada da Série B. Cabo dirigiu o Esmeraldino em 19 jogos, conseguindo a campanha de oito vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Pesou para o técnico, que já teve um trabalho interrompido nesta Série B quando dirigia o Vasco, a queda de rendimento da equipe na reta final da competição. Mesmo com isso, o Goiás segue dentro do G4, ocupando a quarta colocação, com 53 pontos.

NOTA OFICIAL



O Goiás Esporte Clube comunica que Marcelo Cabo deixa o comando técnico do time profissional nesta quinta-feira, 28 de outubro, juntamente com o seu auxiliar, Gabriel Cabo e o preparador físico, Tiago Melsert. pic.twitter.com/7CixS4vlnJ — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) October 28, 2021

Apesar de estar praticamente o campeonato todo dentro da zona de classificação para a Série A de 2022, os últimos oito jogos do Goiás decepcionaram seu torcedor. Foram quatro derrotas, dois empates e duas vitórias.

Anteriormente, pelo mesmo argumento (queda de rendimento), a diretoria do Goiás demitiu o técnico Pintado que também estava no G4 com a equipe do centro-oeste.

Até o fim da temporada, a equipe será comandada pelo auxiliar Glauber Ramos, que já comandou o Esmeraldino em outras oportunidades.