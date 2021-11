Publicado 02/11/2021 00:00

A situação do Vasco na tabela da Série B ficou mais difícil com os resultados da última rodada. Mesmo assim, ainda há chances, e o torcedor precisa estar ao lado do time neste momento. O time de Fernando Diniz precisaria de seis vitórias nos últimos seis jogos - uma campanha de campeão para estar no G-4 no fim do campeonato. Apesar disso, o time já mostrou um futebol melhor e pode brigar, sim, por uma vaga no G-4.