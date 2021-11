Vinicius Jr é um dos astros do Real Madrid - AFP

Publicado 02/11/2021 00:00

Mesmo esquecido por Tite na última convocação da seleção brasileira, o ex-Flamengo Vinicius Junior segue enchendo os olhos de quem acompanha o futebol espanhol. Titular absoluto desde a chegada do treinador Carlo Ancelloti, o camisa 20 vem se destacando e é um dos principais jogadores do time merengue. Com os dois gols na vitória sobre o Elche, Vinicius chegou à marca de nove bolas na rede em 14 jogos na temporada, além de três assistências. Parece que aquele garoto que saiu do Flamengo sob desconfiança vem encontrar o seu espaço em um dos maiores clubes do mundo.