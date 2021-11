Publicado 02/11/2021 00:00

O Botafogo cresceu muito depois que Enderson Moreira assumiu o comando da equipe. Amanhã, contra o Confiança, o treinador completará um turno a frente do Glorioso e os números falam por si. Dos 60 pontos que disputou até aqui, Enderson conquistou 43. O aproveitamento é superior a 70% e, se estivesse a frente do Botafogo desde o início do campeonato, o Glorioso seria líder da Série B. Grande fase!