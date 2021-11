Neto aconselha rival do Flamengo antes de decisão da Copa do Brasil: 'Cuidado com a arbitragem' - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Neto aconselha rival do Flamengo antes de decisão da Copa do Brasil: 'Cuidado com a arbitragem' Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 02/11/2021 15:56

Rio - O apresentador da Band, Neto, criticou o narrador da Globo, Galvão Bueno, por conta de uma propaganda que o funcionário da emissora carioca fez recentemente. Segundo o ex-jogador do Corinthians, Galvão sempre se mostrou contrário à publicidade, e chegava a criticar os profissionais do futebol que faziam.

"Eu vi propaganda do Galvão Bueno aqui na Band. Parabéns Galvão Bueno. Você que nunca fazia propaganda hein? Durante quarenta anos, você nunca fez propaganda, sempre meteu o pau em que fazia propaganda, e agora faz. Que beleza", disse.

Segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer, do “Notícias da TV”, Galvão Bueno fechou sete contratos em um curto intervalo de tempo, e vem em tratativas avançadas com outras empresas. O narrador da Globo possui contrato com empresas como Santander, WhatsApp, TikTok, 99, EQI Investimentos e Postos Petrobras, entre outros. Ainda segundo Vaquer, o Banco Santander aparece como principal vínculo. O comunicador, inclusive, deve aparecer em propagandas do grupo financeiro espanhol neste mês.