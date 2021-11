Cristiano Ronaldo deixou tudo igual em jogo da Liga dos Campeões - AFP

Cristiano Ronaldo deixou tudo igual em jogo da Liga dos CampeõesAFP

Publicado 02/11/2021 19:30

Inglaterra - Em um final de jogo emocionante, Atalanta e Manchester United empataram em 2 a 2 pela Champions League. A equipe italiana vencia por 2 a 1 com gols de Ilicic e Zapata, mas Cristiano Ronaldo, autor do primeiro gol dos Diabos Vermelho, marcou no fim, deixando tudo igual no placar.



ABRIU O PLACAR



A equipe da casa conseguiu levar a melhor no início da partida desta terça-feira, e saiu na frente do placar aos doze minutos de jogo. Após receber a bola de Zapata, Ilicic finalizou e contou com um grande erro do goleiro David De Gea para marcar.



SEMPRE ELE



Atrás do placar, o Manchester United não se entregou na partida, e foi ao ataque em busca de um gol para deixar tudo igual, sendo eficaz nos acréscimos. Aos 46 minutos, CR7 recebeu de Bruno Fernandes e marcou o gol de empate dos Diabos Vermelhos.



NA FRENTE



Com o empate, a Atalanta foi ao campo ofensivo para buscar um gol com o intuito de ficar na frente do placar novamente. Após lançamento de Palomino, Zapata recebeu para avançar e marcar em uma belíssima jogada. O lance foi para o VAR, com o gol sendo atribuído em sequência.



EMPATE HEROICO



Perto do fim do confronto, quando tudo parecia encaminhado para a vitória da Atalanta, o Manchester United conseguiu deixar o placar empatado graças ao seu artilheiro. A estrela de Cristiano Ronaldo brilhou novamente, empatando o jogo em 2 a 2.



A outra partida do Grupo F, entre Villarreal e Young Boys, terminou com vitória da equipe espanhola por 2 a 0 com gols de Capoue e Danjuma. O 'Submarino Amarelo' é líder do grupo com sete pontos, e está empatado com o Manchester United.



SEQUÊNCIA



A Atalanta enfrenta o Cagliari neste sábado, às 16:45h (de Brasília), enquanto o Manchester United atua contra o Manchester City às 9:30h (de Brasília) de sábado.