Abel Ferreira - Divulgação

Abel FerreiraDivulgação

Publicado 03/11/2021 15:48

Rio - O meia venezuelano Soteldo, ex-jogador do Santos, pode ser reforço do Palmeiras para a temporada de 2022. De acordo com o portal "Torcedores.com", o Verdão entrou na briga pela contratação do atleta, que atualmente defende o Toronto, clube canadense, que disputa a liga norte-americana de futebol.

A indicação do jogador teria partido do técnico Abel Ferreira. O Toronto pede cerca de R$ 14 milhões para vender os 50% dos direitos econômicos de Soteldo. O Alviverde ainda não teria definido se irá fazer uma oferta de comprar ou buscar um empréstimo.

Soteldo que foi um dos destaques do Santos na campanha do vice-campeonato da Libertadores no ano passado não estaria satisfeito no futebol norte-americano. Além do Palmeiras, o Flamengo foi ventilado como um possível destino do venezuelano para 2022.