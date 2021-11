Vinicius Jr vive grande fase no Real Madrid - AFP

Publicado 05/11/2021 12:01

Em nota divulgada nesta sexta-feira, a CBF anunciou que Tite convocou Vinicius Jr para os próximos compromissos da Seleção pelas Eliminatórias. O atacante do Real Madrid entra na lista no lugar de Roberto Firmino, do Liverpool, com lesão muscular sofrida na quarta, contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões.

Em grande fase no Real Madrid, Vinicius Jr volta a ter uma chance na Seleção após ficar fora da lista inicial de Tite, mesmo com nove gols e sete assistências nesta temporada. O jogador ex-Flamengo perdeu espaço para Raphinha e Antony nas últimas convocações.



A não convocação do atacante do Real Madrid gerou indignação na imprensa espanhola e muitos brasileiros também não entenderam. Entretanto, Vinicius Jr volta a ter uma nova chance, já que Firmino ficará parado por algumas semanas por causa de lesão na coxa esquerda.



O Brasil enfrentará a Colômbia na quinta-feira, em São Paulo, e cinco dias depois jogará fora de casa contra a Argetina, em sua última partida de 2021.