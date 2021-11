Icardi e Wanda Nara - Reprodução

Publicado 05/11/2021 12:55

Rio - A separação de Icardi e Wanda Nara tem dado o que falar. Nesta sexta-feira, Guendalina Rodriguez, uma transexual brasileira naturalizada italiana que participou da versão europeia do reality "A Fazenda", foi apontada como mais uma traição do astro do PSG.

Guendalina compartilhou um vídeo em seu Instagram para provar que saiu com Icardi. Nele, ela aparece na Champs Elysées, em Paris, e em seguida é possível ver o atleta.

"Pessoal, conversei muito com meu advogado e depois com o Mauro Icardi. Isso também me deixou muito confusa, porque esse menino foi manipulado por sanguessugas como a senhora Wanda Nara. Não vou me estender nisso, quem quiser entender, entenda. Era inevitável não falar sobre isso, já que sou uma figura pública da televisão. Neste momento, mostro o áudio e as fotos para colocar um ponto e não excluo que chegarei com Mauro a Paris", escreveu a dançarina.

