Publicado 05/11/2021 13:19

Novo logotipo do SporTV Divulgação Rio - O Grupo Globo anunciou nesta sexta-feira uma mudança radical na identidade visual do SporTV. A partir do dia 10, o canal terá um logotipo totalmente renovado, que em nada lembra o que ficará para trás.

“A gente está aproveitando a data para lançar um novo posicionamento de marca. O canal está assumindo novos atributos com destaque para força, impacto e dinamismo. Mexer em uma logomarca com mais de 30 anos é um processo delicado, mas achamos que era hora de mudar”, disse Ricardo Moyano, diretor de criação do departamento de marca da Globo.



“A nossa logomarca valoriza o “S”, que passará a aparecer sozinho em algumas ocasiões, em especial nas áreas onde há limite de espaço. O que vale ressaltar é que agora somos uma marca esportiva e não apenas um canal de televisão”, completou.

Este será o oitavo logotipo da história do SporTV. No entanto, nunca houve uma mudança tão radical.