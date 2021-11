Neymar lamenta morte de Marília Mendonça: 'Me recuso a acreditar' - Foto: Reprodção/Instagram

Publicado 05/11/2021 18:19 | Atualizado 05/11/2021 18:28

Rio - O atacante Neymar, do PSG e Seleção Brasileira, lamentou em suas redes sociais, a morte de Marília Mendonça, aos 26 anos, em um acidente de avião, em Minas Gerais, nesta sexta-feira (5). A relação do jogador e cantora era marcada por uma amizade. "Me recuso a acreditar. Me recuso".

A informação do falecimento de Marília Mendonça foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, a Polícia Civil confirmou mais duas mortes no acidente, em Minas Gerais.

"O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5) ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais", diz a nota oficial do Corpo de Bombeiros.