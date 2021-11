Chelsea ficou no empate com o Burnley - AFP

Publicado 06/11/2021 14:48

Inglaterra - O Chelsea chutou 25 vezes contra o gol do Burnley durante partida realizada neste sábado, no Stamford Bridge, mas conseguiu marcar apenas uma vez, assim como o adversário, que teve cinco finalizações. Dessa maneira, a partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Inglês terminou com um empate por 1 a 1, resultado que, apesar de não tirar o time de Londres da liderança, deixa a situação um pouco menos confortável.

Com o tropeço em casa, o líder somou o 26º ponto, o suficiente para não ser ultrapassado neste final de semana. De qualquer forma, o Liverpool, terceiro colocado com 22 pontos, pode diminuir a distância para um ponto no domingo, quando enfrenta o West Ham no encerramento da rodada. O Burnley, por sua vez, está na zona de rebaixamento, com oito pontos, em 18º lugar.

O Chelsea controlou o jogo desde o início, diante de um Burnley que mal conseguia ficar com a bola. Uma pressão muito grande foi instituída nos primeiros 15 minutos, com sete finalizações, antes de o time reduzir um pouco o ritmo. Ainda assim, continuou melhor, com problemas apenas na hora da finalização, que acabaram aos 32 minutos, no momento em que Havertz recebeu de James e fez de cabeça.

Lá atrás, os zagueiros Thiago Silva e Rudiger quase não eram acionados, tanto que até eles foram ao ataque com frequência e participaram de jogadas ofensivas. O panorama não teve grande mudança até a segunda metade da etapa final, quando o Burnley começou a encontrar espaços. Então, aos 35, Jay Rodríguez cabeceou para o meio e Vydra marcou o gol do empate, para a frustração dos torcedores presentes no Stamford Bridge

Enquanto isso, em outras partes de Londres, a bola rolava em outras mais partidas do Campeonato Inglês. O Norwich venceu o anfitrião Brentford por 2 a 1 no Community Stadium e Crystal Palace venceu o Wolverhampton por 2 a 0 no Selhurst Park.