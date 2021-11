Portuguesa-RJ anuncia novo técnico para 2022 - Foto: Divulgação/Portuguesa-RJ

Publicado 06/11/2021 14:23

Rio - Portuguesa-RJ antecipa o planejamento de 2022 e anuncia novo técnico para a próxima temporada. O treinador Marcus Paulo Grippi, que estava na Caldense-MG, nos últimos três anos, chega para disputa do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Série D.

Ao lado do auxiliar Andrézão, Marcus assina contrato até o final do ano com a missão de comandar a Lusa nas três competições. Aos olhos do presidente Marcelo Barros, o novo técnico já estava sendo monitorado devido ao bom trabalho na Caldense-MG, por três anos, onde se tornou o treinador com mais tempo no cargo no futebol brasileiro.

"O perfil do Grippi vai de encontro ao que a Lusa entende como pilares na hora de escolher um novo treinador. Ele é um técnico jovem, porém com experiência de disputar Copa do Brasil e Série D, tem ideias de jogo modernas, gestão de grupo, e, o mais importante: tem sede de crescer juntamente com a instituição. É isso que queremos. Pessoas com mentalidade vencedora", destaca o presidente Marcelo Barros.

Marcus Paulo Grippi destaca a primeira oportunidade em um clube do Rio de Janeiro e não esconde a confiança para alcançar novas metas de acordo com o planejamento da Portuguesa-RJ.

"Feliz em chegar na Portuguesa, clube que vem de um bom resultado no Campeonato Carioca. Isto, sem dúvida, aumenta nossa responsabilidade de continuar realizando um bom trabalho levando a Lusa novamente a brigar por coisas grandes. Espero conquistar nossos objetivos, assim como fiz nos clubes que passei. Quero deixar minha marca na Portuguesa", disse o novo técnico Marcus Paulo Grippi, que completa.

"Estou muito motivado para este desafio. Vou entregar meu máximo a cada dia, assim como todos da comissão, deixando nosso melhor em cada treinamento, para conseguir o melhor resultado nos jogos", concluiu.

Diante do novo projeto, o presidente da Portuguesa-RJ, Marcelo Barros, ao lado do departamento de futebol do clube, segue monitorando o mercado em busca de novos atletas para fechar o elenco para a próxima temporada. A Lusa inicia a preparação para 2022, na quarta-feira (1º de dezembro).