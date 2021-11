Em Barcelona, Xavi comemora retorno: 'É o melhor clube do mundo' - AFP

Publicado 06/11/2021 12:19

Rio - O novo técnico do Barcelona, Xavi Hernández, comemorou muito o retorno para o clube catalão. Em uma nova oportunidade como treinador, o ex-jogador destacou o momento como "o maior desafio da carreira", na última sexta.

"Estou muito feliz. É o maior desafio da minha carreira, um grande desafio, estou voltando para casa no Barça e estou muito feliz. Todos fizeram a sua parte, especialmente o clube, estou muito grato ao Barça e a confiança deles. Eles vieram para Doha, houve uma rescisão de contrato e todos nós fizemos nossa parte. Estou muito otimista e muito animado para que tudo corra bem. Estou muito grato ao clube, de verdade", disse o novo técnico do Barcelona, Xavi Hernández.

Confiante com a chance de recuperar o Barcelona da má fase dos últimos anos, Xavi exaltou o clube espanhol e garantiu que não faltará esforço. O novo técnico acertou o contrato por três temporadas, no lugar de Ronald Koeman, demitido na semana passada.

"Vamos trabalhar ao máximo. Afinal, somos o Barça, estamos no melhor clube do mundo e o melhor clube do mundo tem de ganhar, não pode empatar nem perder. Vamos tentar fazer com que os jogadores fiquem felizes. Teremos que trabalhar muito e com objetivos claros de tentar vencer, é claro. Estou muito otimista e teremos que trabalhar muito para que as coisas deem certo", destacou Xavi Hernández.