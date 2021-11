Brazil's Neymar celebrates after scoring against Uruguay during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022, in Arena Amazonia, Manaus, Brazil, on October 14, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - AFP

Publicado 06/11/2021 13:18

Rio - O ex-jogador Cafu, bicampeão mundial pela seleção brasileira, em 1994 e 2002, afirmou em entrevista ao jornal espanhol "Marca", que não é capaz ainda de apontar o sucessor do atacante Neymar. Além disso, disse que o Brasil está "carente de ídolos".

"Não sei quem será o sucessor de Neymar. Infelizmente, o Brasil está muito carente de ídolos hoje em dia. Não só o Brasil, mas o futebol mundial. No Brasil temos grandes jogadores, como Vini Jr e Rodrygo, mas não um ídolo pós-Neymar", disse o ex-jogador e embaixador do legado do Catar, Cafu.

Após Neymar cogitar a possibilidade da Copa do Mundo de 2022, no Catar, ser a última de sua carreira, o ex-jogador Cafu lamentou que o Brasil perderia um craque na seleção brasileira. Por outro lado, afirma que o jogador pode render por muito tempo.

"Se a Copa do Mundo de 2022 fosse a última do Neymar, mesmo, seria uma decisão dele e eu respeitaria. O Brasil perderia um craque. Seria uma pena porque ele é muito jovem e uma referência do futebol mundial. Eu acho, porém, que ele ainda joga por muito tempo", concluiu.