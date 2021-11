Bombonera pode receber final da Libertadores - Divulgação

Publicado 06/11/2021 16:19 | Atualizado 06/11/2021 22:46

Rio - Hexa campeão da Libertadores, o Boca Juniors foi o terror do futebol brasileiro durante a década de 2000 na Libertadores. Porém, o clube de Buenos Aires não levanta a taça da competição há 14 anos. Até a temível Bombonera foi palco de vitória de clubes brasileiros nos últimos anos. Qual a explicação disso? Para um vidente argentino a razão é espiritual.

De acordo com informações do jornal argentino "Olé", Giorgio Armas, astrólogo nascido no país da América do Sul, deu sua explicação para o fato de o Boca não estar tendo mais o sucesso de antes, principalmente atuando em sua casa.

"La Bombonera está suja há muito tempo. Por que suja? Porque como o Boca se saiu bem por muito tempo, eles nos machucaram através da magia negra brasileira para nos derrubar", afirmou.

Em seu perfil oficial, o vidente afirmou que o clube precisará passar por uma "limpa" para voltar aos grandes momentos. Atualmente, o Boca Juniors está na sexta colocação. Seu maior rival, o River Plate lidera o torneio.