Grêmio e Inter se enfrentaram no Beira-RioDivulgação

Publicado 06/11/2021 21:47

Rio - O clássico entre Internacional e Grêmio, no Beira-Rio, terminou em uma grande confusão. Após a vitória por 1 a 0 do Colorado, Patrick, do Inter, levantou um caixão de papelão com referências ao Grêmio e à Série B, o que causou uma confusão generalizada. Patrick e Cortez acabaram expulsos com cartão vermelho direto.

Internacional defeated their rivals Grêmio 1-0, putting them closer to relegation. The winning players celebrated by waving coffins around and, well…pic.twitter.com/DAspD2wSpa — Karl Capen (@capenxcv) November 7, 2021

Pela primeira vez na história do clássico, os rivais gaúchos se enfrentaram com torcida única. Apenas torcedores do Internacional estiveram presentes no estádio Beira-Rio. O motivo foi a invasão de campo protagonizada pelos torcedores gremistas na última rodada na Arena, após a derrota para o Palmeiras.



O Inter volta a vencer no Brasileirão após quatro partidas e, ao mesmo tempo, chega a 11 jogos de invencibilidade em casa, considerando todas as competições. Com 44 pontos, o clube segue na sétima colocação, na briga por uma vaga na Copa Libertadores



Já o Grêmio chega a quatro derrotas nos últimos quatro jogos do Brasileirão e está há mais de um mês sem vencer fora de casa (seis derrotas). Com 26 pontos, o time tricolor é o penúltimo colocado e está a sete pontos do Bahia, na primeira posição fora da zona de rebaixamento e que ainda joga na rodada.