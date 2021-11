Rafael Navarro marcou um dos gols no clássico - Vítor Silva/ BFR

Publicado 07/11/2021 17:49

No clássico carioca da Série B, as escolhas dos treinadores logo na escalação foram determinantes, assim como os momentos de cada clube, para a goleada do Botafogo sobre o Vasco em São Januário. Com o resultado histórico de 4 a 0 - é a maior vitória sobre o rival no estádio -, o Glorioso, praticamente na Série A, assumiu a liderança da tabela com 62 pontos, enquanto o Gigante da Colina deu adeus às mínimas chances de voltar à elite, caindo para o nono lugar.

O Botafogo entrou em campo ainda sem Chay e com quatro mudanças na equipe (Carlinhos, Luís Oyama, Warley e Diego Gonçalves) que se mostraram decisivas. Com MT e Léo Matos, o desesperado - e exposto - Vasco até começou melhor desde o início em São Januário, mas o pesadelo da derrota para o Guarani voltou a se repetir, só que desta vez nos minutos iniciais.

O Gigante da Colina teve duas grandes chances seguidas de abrir o placar, com Cano e Ricardo Graça parando em Diego Loureiro. Mas, após o terceiro escanteio seguido dos vascaínos, o Botafogo conseguiu a chance do contra-ataque: em velocidade, Oyama passou para Warley que tocou para Marco Antonio abrir o placar, aos 11.

O jogo mudou de cara na hora. O pressionado Vasco sentiu o gol e os protestos da irritada torcida, e o Botafogo tomou conta das ações ofensivas. Não demorou para chegar ao segundo gol, aos 19, com Rafael Navarro, aproveitando cruzamento da esquerda de Diego Gonçalves após passe de Carlinhos.



O drama vascaíno aumentou ainda mais aos 25, quando Léo Matos foi expulso. Revoltados, torcedores xingarem e jogaram garrafas no jogador. O que estava fácil ficou ainda mais e Marco Antonio marcou o terceiro aos 36, em grande lançamento de Oyama. Pedro Castro ainda chutou na trave.

CONFUSÃO NA ARQUIBANCADA

No intervalo, os jogadores do Vasco saíram sob gritos de "Time sem vergonha" e com direito a confusão e correria na arquibancada, com seguranças e PMs tendo que evitar invasão ao gramado e agindo com truculência. Um mulher passou mal, segundo o site 'Ge' e foi levada a campo para ser atendida, enquanto bombas estouraram do lado de fora do estádio.

Enquanto muitos torcedores vascaínos foram embora, os mil alvinegros fizeram a festa de São Januário, com gritos de olé já no início do segundo tempo. Fernando Diniz mexeu para arrumar o erro da escalação que deixou o time muito exposto, mas já era tarde. O Botafogo ainda chegou ao quarto gol aos 9, com Diego Gonçalves, em passe de cabeça de Pedro Castro após escanteio. O VAR chegou a anular, mas depois confirmou o lance.

Depois, o que se viu foi um Vasco entregue e tentando evitar um placar ainda pior, enquanto o Botafogo seguiu em busca de mais, com muita festa dos seus torcedores, até o apito final.