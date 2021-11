Luto - Reprodução

Publicado 08/11/2021 09:30

Rio - O futebol brasileiro está de luto. O ex-atacante Sicupira, de 77 anos, morreu neste domingo. A causa da sua morte não foi revelada, porém, o ex-jogador se submeteu a uma operação por problemas pulmonares e acabou falecendo em casa, durante a recuperação.

Sicupira é considerado por muitos o maior jogador da história do Athletico-PR. Ele é o maior artilheiro da história do Furacão com 158 gols. No entanto, o ex-atacante também teve uma passagem vitoriosa pelo Botafogo. Ele atuou no Glorioso de 1964 a 1968, sendo campeão carioca e bicampeão do Rio-SP.

O ex-jogador também defendeu o Corinthians. Atualmente, Sicupira era comentarista esportivo na Rádio Banda B, de Curitiba. O ex-atcante também ficou conhecido por seu visual, já que desde o início de sua carreira profissional ostentou um dos bigodes mais conhecidos do futebol brasileiro. Mesmo aposentado, manteve o visual como comentarista esportivo. Ele ainda era formado em educação física.