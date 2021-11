Raquel Benetti é um dos principais nomes do futebol freestyle - Insignia Fotografia

Raquel Benetti é um dos principais nomes do futebol freestyle

Publicado 08/11/2021

Rio - A modelo Raquel Benetti, de 31 anos, vem conquistando muitos fãs nas redes sociais. Conhecida como "Musa das Embaixadinhas", a paulistana mostra muito talento em uma modalidade conhecida como futebol freestyle. O talento fez com que ela conquistasse mais de 1,5 milhões de seguidores no Instagram. Porém, para chegar até o reconhecimento atual, ela teve que vencer dificuldades. Em entrevista ao Jornal O Dia, Raquel relembrou como foi difícil conseguir dinheiro para sua primeira chuteira.

"Tive uma infância difícil. Não tinha condições de comprar chuteiras de marca. Para isso, tive que vender sorvete para comprar minha primeira chuteira que minha irmã mais velha comprou escondido do meu pai parcelado no cartão dela. Nasci amando futebol, com 4, 5 anos já gostava de bola e não gostava de bonecas", afirmou.

No Brasil, milhões de meninos e meninas nascem sonhando em serem reconhecidos como jogadores de futebol. Apesar das semelhanças, o freestyle tem algumas diferenças em relação ao esporte mais popular do país.

"O freestyle é um esporte difícil e muito individual. Percebo uma grande admiração mesmo de jogadores de futebol porque nem eles conseguem fazer as manobras que executamos", contou Raquel, que ainda revelou qual o seu maior sonho na modalidade. "Abrir caminho para a nova geração, temos grandes talentos no Brasil", disse.

Nascida em São Paulo, Raquel revelou que tem um carinho e uma simpatia especial sobre um clube do Rio de Janeiro. "Eu sou fã do Flamengo com certeza! Dá gosto de ver jogando!", afirmou a modelo, que garante ser bastante respeitada pela público masculino "São muito respeitosos, o freestyle exige muito treino e dedicação então gera bastante respeito", finalizou.

Raquel Benetti é uma das principais referências mundiais do futebol freestyle. Ela alcançou uma marca impressionante de 4h23 fazendo embaixadinhas sem parar. O seu recorde pessoal foi transmitido em seu canal oficial no YouTube.