Xavi Hernandez foi apresentado como novo treinador do BarcelonaAFP

Publicado 08/11/2021 11:29

Em sua primeira coletiva como treinador do Barcelona, Xavi mostrou a importância do momento ao revelar um convite negado. Segundo ele, a CBF o procurou para ser auxiliar de Tite para, depois, assumir a Seleção a partir de 2023. Entretanto, o técnico disse "não" já pensando no clube onde foi ídolo como jogador.

"É verdade que me ofereceram. Primeiro, seria auxiliar de Tite e depois da Copa assumiria a Seleção. Mas minha ideia era vir ao Barça", revelou Xavi, sem dizer quando aconteceu o convite.



Depois de deixar o Al Sadd, do catar, Xavi assinou contrato com o Barcelona até 2024. Ídolo, Xavi retorna após se despedir como jogador, em 2015. Ele assume no lugar de Ronald Koeman e terá a dura missão de reestruturar o clube.



"Não quero chorar, mas estou muito grato ao clube e aos fãs. É simplesmente fantástico. Somos o melhor clube do mundo e vamos trabalhar para tentar ganhar muitos títulos. O Barcelona não pode perder ou empatar, temos que vencer todos os jogos", afirmou o treinador.