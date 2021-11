Soteldo e Fábio Santos disputam a bola em Santos x Corinthians - Ivan Storti / Santos

Rio - Após deixar o Santos em abril para jogar no Toronto FC, do Canadá, o meia Soteldo pode estar de volta ao Brasil em breve. De acordo com o jornalista Carlos Sartori, da ESPN, o venezuelano está muito perto de acertar com o Palmeiras para o ano que vem.

Segundo o portal, o contrato do jogador com o Alviverde será de três anos e ele chegará ao Brasil em 2022. Quando atuava pelo Santos, ele chegou a recusar propostas para jogador no Atlético-MG e Al-Hilal, da Arábia Saudita.

A passagem de sucesso pelo Peixe o fez o apoiador ser vendido à equipe norte-americana, mas a história não se repetiu por lá. Com dificuldade de adaptação, ele só fez 24 jogos, marcou três gols e deu seis assistências.