Espanha: Real Madrid GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 08/11/2021 19:20

Rio - O pentacampeão pela seleção brasileira, Edmílson, afirmou que Vinícius Jr, ex-jogador do Flamengo, era tratado com "chacota" pela imprensa espanhola, quando foi contratado pelo Real Madrid, em 2017. Na época, o atacante foi considerado como uma das principais promessas do futebol.

"Depois de quatro anos, só agora o Vini Jr. está se destacando, finalizando melhor. Quando chegou do Flamengo, era chacota dos caras da imprensa de lá. Diziam 'Esse aí é o jogador de 50 milhões de euros?'", disse o ex-jogador Edmílson ao PodPah, canal de podcast do YouTube.

Atualmente, o atacante é um dos destaques e principais armas do Real Madrid, sob comando do técnico Carlos Ancelotti. De acordo com o jornal "Sport", o clube espanhol deseja estender o contrato do atleta até 2027 com uma multa de R$ 6,4 bilhões.