Técnico Tite - AFP

Publicado 08/11/2021 18:44

Rio - O jornalista Abel Neto, da ESPN, indicou o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, para assumir a Seleção Brasileira, na vaga do técnico Tite. Após a recusa de Xavi, que afirmou que recebeu o convite da CBF, o jornalista destacou que não seria "absurdo" apostar no treinador espanhol.

"Caso o Tite tenha o desejo de deixar a seleção brasileira após a Copa de 2022, está chegando a hora de um técnico estrangeiro assumir. E eu gostaria de ver Pep Guardiola como técnico da Seleção. Muita gente faz um escândalo: ‘Não! Que absurdo!’", disse o jornalista Abel Neto no programa 'Futebol 360'.

"Não vejo absurdo nenhum, não tem que haver preconceito. Temos excelentes técnicos brasileiros, o Cuca é um deles pelo bom trabalho que já fez em vários clubes na carreira, mas eu, particularmente, não vejo nenhuma ofensa em um estrangeiro ser técnico da Seleção Brasileira", concluiu.