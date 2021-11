Xavi Hernandez foi apresentado como novo treinador do Barcelona - AFP

Publicado 08/11/2021 18:04

Apresentado nesta segunda-feira, Xavi ganhou um apoio de peso em sua missão de recuperar o Barcelona: do amigo Andrés Iniesta. Atualmente no Vissel Kobe, do Japão, o ídolo do clube catalão vê o novo treinador, com quem fez uma dupla de sucesso por anos, preparado para o desafio.



"Claro que ele está preparado. Não só pelo Barça ser sua casa, mas também porque se preparou para isso, então não é só pelo fato de ele ser quem é, mas também porque ele é um técnico muito bom, que se preparou para este desafio", disse Iniesta em entrevista à LaLiga, completando.



"O que eu posso desejar para ele é muita sorte neste novo desafio e tomara que todas as circunstâncias apontem para que ele tenha sucesso. Que tudo dê certo não só para ele como companheiro, mas também para o Barça como clube".