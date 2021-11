Robert Sarver - Reprodução

Publicado 08/11/2021 17:20

Rio - Dono do Phoenix Suns, time de basquete que disputa a NBA, Robert Sarver está sendo acusado, entre outras coisas, de contratar strippers para engravidar de jogadores. A informação é da ESPN.

O fato aconteceu na temporada 2012-2013, quando Sarver, preocupado com o desempenho de seus jogadores e a vida noturna, resolveu prometer que levaria mulheres no avião do time para Los Angeles.

Em 2015, o Suns, em uma de suas contratações, fechou com LaMarcus Aldridge. De acordo com uma fonte anônima, Sarver disse a dois membros da equipe que precisava contratar strippers para engravidar de jogadores da NBA.

O intuito de Robert, com a ação, é fazer com que os atletas fossem obrigados a permanecer naquele local e, desta forma, facilitasse a assinatura com o time.

"Ele gosta que as pessoas saibam quem está no comando. Ele quer controlar todas as situações e todas as pessoas", disse um ex-funcionário.

Além de tais acusações, Robert Sarver está sendo investigado por declarações racistas e misoginia. O empresário também investe no futebol e é dono do Mallorca, da Espanha.