Felipe Neto é torcedor fanático do Botafogo - Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 08/11/2021 17:09

Rio - A goleada do Botafogo por 4 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, fez a alegria de Felipe Neto. Após a partida, o youtuber foi às redes sociais exaltar a atuação do Glorioso e a iminente volta do clube à Série A do Brasileirão.

"Botafogo de Futebol e Regatas, não é e nunca será time de série B. Isso é o time que mais cedeu jogadores para o Brasil em Copas do Mundo. É o time reconhecido no planeta inteiro. Pode balançar, pode cair, mas sempre, sempre vai se reerguer! Aguardem. Isso é Botafogo", escreveu.

Posteriormente, Felipe voltou a relembra a grande vitória sobre o rival.

"Eu ainda estou sorrindo do 4 a 0 hoje", escreveu ele.