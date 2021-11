Willian Santana - Divulgação

Publicado 09/11/2021 15:57

Rio - Everson Rodrigues da Silva, de 30 anos, foi encontrado morto na última segunda-feira, na Penitenciária de Sinop, a 503 km de Cuiabá. Ele era suspeito de executar o ex-jogador do Atlético-MG, Willian Santana, de 21 anos. Um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto para apurar o caso. Na cela em que o suspeito estava há outros 32 detentos e a Polícia quer descobrir quem matou Everson.

O ex-jogador do Atlético-MG, Willian Santana, de 21 anos, que foi encontrado morto no dia 17 de setembro pode ter sido executado como vingança de um suposto estupro. De acordo com informações por "RDNews", portal de Mato Grosso, local onde ocorreu o crime, a morte do atleta teria sido encomendado por chefes do Comando Vermelho.



O atleta foi sequestrado no dia 15 de setembro, quando ia para uma festa de casamento com sua namorada na cidade de Sinop. Dois suspeitos foram presos e um deles confessou a autoria do crime, que teria acontecido a mando da facção criminosa. O jogador levou dez tiros.



Willian teria estuprado uma menina de 12 anos. Os chefes da facção que teriam encomendado a morte estão presos em Cuiabá e acredita-se, inclusive, que a negociação tenha sido feita por vídeo-chamada. Os envolvidos já foram identificados pela polícia. O atleta defendeu o Atlético-MG até o ano passado e atualmente atuava pelo Sinop.