Rodrigo CaetanoDivulgação/Flamengo

Publicado 09/11/2021 14:58 | Atualizado 09/11/2021 15:02

Rio - Ex-Flamengo, Vasco e Fluminense e agora no rival Atlético-MG, o diretor de futebol Rodrigo Caetano foi punido pelo STJD com um mês e multa de R$ 3 mil por chutar e socar a cabine do VAR durante a partida entre Atlético e Santos, no Minerão, pelo Campeonato Brasileiro. Além dele, o auxiliar-técnico Eudes Pedro pegou 15 dias de ganho. O Galo vai recorrer da decisão.

A partida terminou com vitória por 3 a 1 do Atlético-MG, mas a revolta de Rodrigo Caetano aconteceu por um pedido de pênalti em Zaracho, volante do Atlético. Na súmula, a arbitragem relatou que o cartola gritava "seus ladrões, parem de roubar" enquanto batia na porta.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG caminha a passos largos para conquistar seu segundo título na história da competição. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (10), às 19h, para enfrentar o Corinthians, no Mineirão.