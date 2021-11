Rede Globo - Divulgação / Globo

Publicado 09/11/2021 14:12

Rio - A TV Jovem Pan News deu um chapéu na Globo e chegou a um acordo com o Athletico-PR para transmitir na TV paga a partida do clube contra o Atlético-MG, na próxima terça-feira, pelo Brasileirão. A informação é do site "Notícias da TV".

Segundo o portal, o acordo é pontual e válido apenas para esta partida. No entanto, já existem conversas em andamento para que a Jovem Pan possa exibir as partidas do Furacão na TV paga durante o Brasileirão do ano que vem.

A negociação aconteceu após a WarnerMedia, que tem contrato com o Athletico, decidir não exibir mais jogos do Brasileirão.