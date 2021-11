Botafogo e Coritiba aparecem como os favoritos na luta pelo título da Série B - Lucas Figueiredo/CBF

Botafogo e Coritiba aparecem como os favoritos na luta pelo título da Série BLucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/11/2021 12:29

Rio - A CBF definiu, nesta segunda-feira (8), a tabela das duas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O torneio, que se encerraria no dia 27 de novembro, chegará ao fim no dia 28, domingo, com todas as partidas no mesmo horário.

Além disso, a 37ª rodada foi desmembrada em quatro dias, de 19 a 22 de novembro (sexta a segunda-feira). Por conta da final da Libertadores, que tem dois brasileiros na luta pelo título, houve o adiamento de um dia da rodada decisiva, que aconteceria no mesmo dia e horário do último jogo do torneio continental.

Com isso, toda a 38ª rodada do Brasileirão Série B será disputada no dia 28 de novembro, com os dez jogos disputados simultaneamente às 16h.

Confira a tabela das duas últimas rodadas da Série B:

37ª RODADA



19 de novembro (sexta-feira)



19h - Brusque x Operário - Augusto Bauer, Brusque (SC)



19h - Vasco da Gama x Remo - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)



21h30 - Vila Nova x Londrina - Onésio B. Alvarenga, Goiânia (GO)



21h30 - Sampaio Corrêa x Cruzeiro - Castelão, São Luís (MA)



20 de novembro (sábado)



16h30 - Confiança x Ponte Preta - Batistão, Aracaju (SE)



21 de novembro (domingo)



18h30 - Náutico x Avaí - Aflitos, Recife (PE)



19h - Brasil x Botafogo - Bento Freitas, Pelotas (RS)



19h - Coritiba x CSA - Couto Pereira, Curitiba (PR)



22 de novembro (segunda-feira)



18h - CRB x Vitória - Rei Pelé, Maceió (AL)



20h - Guarani x Goiás - Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

38ª RODADA



28 de novembro (domingo)



16h - Botafogo x Guarani - Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



16h - Goiás x Brusque - Hailé Pinheiro, Goiânia (GO)



16h - Ponte Preta x Coritiba - Moisés Lucarelli, Campinas (SP)



16h - Cruzeiro x Náutico - a definir



16h - Londrina x Vasco da Gama - Estádio do Café, Londrina (PR)



16h - CSA x Brasil - Rei Pelé, Maceió (AL)



16h - Operário x CRB - Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)



16h - Avaí x Sampaio Corrêa - Ressacada, Florianópolis (SC)



16h - Vitória x Vila Nova - Manoel Barradas, Salvador (BA)



16h - Remo x Confiança - Baenão, Belém (PA)