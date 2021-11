Gil Nogueira em visita ao Sport Club Recife - Reprodução de internet

Publicado 10/11/2021 16:03

Quase seis meses depois de ouvir ofensas homofóbicas de um conselheiro do seu time do coração, o Sport, Gil do Vigor viu Flávio Koury ser absolvido por decisão do Conselho Deliberativo do clube. O Leão divulgou o resultado da reunião extraordinária realizada na Ilha do Retiro, que também negou a sugestão do Conselho de Ética para uma advertência escrita contra o advogado.

Em nota, o Sport disse ser contra a decisão 'da maioria do Conselho Deliberativo sobre este tema'.



Em maio, o ex-BBB foi alvo de ataques homofóbicos de Flávio Koury. O conselheiro disse que a dança que Gilberto fez em sua visita à Ilha do Retiro era uma "depravação" e que apenas a "veadagem" iria comprar a camisa do clube. Ele ainda recebeu o apoio de outro conselheiro, Renan Valeriano.



Antes mesmo do desfecho a favor dos cartolas, Gilberto já lamentava o cenário de impunidade. Quando a sugestão de advertência escrita foi comunicada, o ex-BBB usou as redes sociais para desabafar.



"Eu tento fingir que esse episódio do meu pós não me machucou mas... Não deixarei de amar o meu clube mas o dia hoje não foi fácil após essa notícia! Tento não ler sobre, fingir que não aconteceu pois me trás lembranças que não gosto de lembrar. É triste!", publicou Gil do Vigor.