Real Madrid estuda futuro de ReinierFoto: Divulgação/Borussia Dortmund

Publicado 10/11/2021 16:39

Rio - O Real Madrid está analisando o futuro do meio-campista Reinier, de 19 anos, e emprestado ao Borussia Dortmund, da Alemanha, pelo clube espanhol. O ex-jogador do Flamengo não teve tantas oportunidades e está causando problemas para a diretoria madridista. A informação é do portal "Mundo Deportivo".

Em 2020, foi considerado como uma das pérolas do futebol e, em seguida, contratado pelo Real Madrid por 30 milhões de euros (R$ 136 milhões, na cotação da época). No entanto, sem espaço no clube espanhol, o atleta foi emprestado ao Borussia Dortmund para ganhar minutagem.

Por outro lado, o atleta atuou em apenas 19 partidas no primeiro ano e oito jogos no segundo. De acordo com a diretoria madridista, o jogador está estagnado e o futuro do meio-campista está sendo analisado com cautela. Recentemente, o pai de Reinier chamou a atenção com as poucas oportunidades que o meia recebeu no clube alemão.