Troféu do Campeonato Brasileiro - divulgação

Troféu do Campeonato Brasileirodivulgação

Publicado 11/11/2021 14:32

Minas Gerais - O Atlético-MG deu um show e venceu o Corinthians por 3 a 0 se aproximando ainda mais do título do Brasileiro. Porém, ao menos uma torcedora do Galo não pode nem mesmo comemorar o resultado do clube. Débora Cotta, de 25 anos, afirmou ter sido beijada à força dentro do Mineirão.

O caso não é o primeiro envolvendo assédio de mulheres nos últimos dias. Há uma semana, a estudante Karinne Marques Guimarães, de 21 anos, também foi vítima de assédio sexual no jogo entre Atlético-MG e Grêmio. Na ocasião, um homem passou a mão no corpo dela durante o duelo.



Em conversa com o portal "G1", Débora contou como foi assediada. Segundo ela, tudo aconteceu no começo do segundo tempo, quando saiu para comprar uma cerveja. "Ele falou algumas coisas que não lembro, porque eu estava conversando com uma menina que estava com a pressão baixa do meu lado, me agarrou, me pressionou bastante nele, de um jeito que eu não conseguia sair, e me deu um beijo na boca. Eu tentei sair, mas não consegui. Quando ele parou, eu fiquei sem entender. A minha reação foi falar: 'Sai daqui'. Ele saiu andando e rindo", disse ela, que afirmou que o homem tem 45 a 50 anos.

A torcedora atleticana afirmou que seguiu o assediador, derrubando a cerveja nele e o atingindo com socos e chutes. De acordo com ela, ninguém fez absolutamente nada em relação ao assédio. A vítima registrou um boletim de ocorrência.

"Eu pensei: 'Não posso deixar por isso mesmo'. Ele apressou o passo, e eu comecei a gritar, dizendo que ele tinha me agarrado, mas ninguém fez nada. Teve um cara ainda que estava perto e falou que não era para tanto", disse.



A torcedora contou que foi consolada por uma mulher, mas ao ser levada para falar com os seguranças do estádio, Débora não encontrou muito acolhimento pelos profissionais. A vítima pensa em entrar na Justiça contra o Mineirão e espera que o suspeito seja localizado.

Após ocorrido, nesta quinta-feira, o Mineirão divulgou uma nota oficial afirmando que "teve conhecimento, na manhã desta quinta-feira (11), do caso denunciado pela torcedora Débora Cotta no jogo entre Atlético e Corinthians. O estádio já está apurando a denúncia junto à equipe de segurança contratada e entrando em contato com a torcedora para mais informações. O Mineirão informa que vem aprimorando o treinamento de seus prestadores de serviço e tem trabalhado para o melhor acolhimento das torcedoras. É importante que denúncias como essa sejam feitas para que o estádio leve ao conhecimento das autoridades policiais", diz o texto.