Publicado 11/11/2021 13:31

Rio - O Atlético-GO tem um novo técnico. Marcelo Cabo, de 54 anos, que dirigiu Vasco e Goiás na atual temporada, está de volta ao Dragão. O clube goiano vive um momento de dificuldade, após três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro.

A reestreia de Cabo será sábado, em casa, contra o Santos. O Atlético-GO vinha sendo comandado pelo auxiliar Eduardo Souza, membro da comissão técnica permanente, após a saída de Eduardo Barroca.

Esta será a terceira passagem de Marcelo Cabo pelo clube goiano. Em 2016, ele foi campeão da Série B no time goiano, saindo no início da Série A do ano seguinte. A segunda passagem começou na temporada do ano passado. Cabo assumiu o Dragão após a saída de Vagner Mancini e ficou até o título estadual.

Em fevereiro, Marcelo Cabo assumiu o Vasco. No Cruzmaltino, o técnico não conseguiu atender as expectativas e foi demitido no meio da Série B, sendo substituído por Lisca. Assumiu o Goiás e dirigiu o clube esmeraldino até o fim do mês passado.