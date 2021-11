Em casa, Vasco foi dominado - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 11/11/2021 12:52

Rio - O apresentador Lucas Gutierrez, da TV Globo, lamentou a permanência do Vasco na Série B. Torcedor declarado do Botafogo, ele se disse triste com a situação vivida pela equipe cruzmaltina.

"O Vasco não sobe mais. O Vitória ainda briga contra o rebaixamento (…) É triste. Eu já falei que sou botafoguense, mas fico triste com a situação do Vasco, que vai jogar mais uma temporada na Série B", disse Lucas durante o "Segue o Jogo".

Com a derrota para o Vitória por 3 a 0, na última quarta-feira, o Vasco teve oficialmente sua permanência decretada na Série B. O time de Fernando Diniz se encontra a 11 pontos do G4.