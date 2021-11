Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 11/11/2021 11:30

Rio - O meia Pedrinho, de 19 anos, que fazia parte da base do Flamengo já tem novo clube. Após rescindir o seu contrato com o clube carioca, o jovem assinou com o Fortaleza. Ele vai defender a equipe sub-20 do clube nordestino e seu vínculo vai até o final de 2023.

O jogador chegou ao Flamengo após se destacar pelo Nova Iguaçu. Ele foi contratado por empréstimo. Em duas temporadas, Pedrinho oscilou no clube carioca. Com isso, o Rubro-Negro optou por não contratá-lo em definitivo.



"Quando soube da proposta do Fortaleza por mim, não pensei duas vezes, logo a aceitei, uma oportunidade única de jogar no maior do nordeste! Agradeço o Fortaleza e a comissão por acreditar no meu potencial. Estou com a expectativa muito grande de vencer aqui, ganhar títulos e fazer história nesse clube gigante!", disse o atleta na chegada ao novo clube.