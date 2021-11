Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/11/2021 10:30

Rio - O técnico Tite não irá encontrar com o presidente Jair Bolsonaro no ano que vem, caso a seleção brasileira seja campeã da Copa do Mundo do Catar. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o treinador tomou a decisão de não acompanhar a delegação do Brasil em caso de conquista.

De acordo com informações do portal, o técnico também não irá visitar o presidente antes do embarque para o Catar. Tite teria receio de que Bolsonaro faça uso político da seleção brasileira. A Copa irá se encerrar no dia 18 de dezembro, ou seja, depois das eleições presidenciais. O primeiro turno da corrida eleitoral está marcado para o dia 2 de outubro. Já o segundo turno, se necessário, ocorre no dia 30.

O Brasil é pentacampeão mundial. Conquistou os títulos nos anos 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Em todas as conquistas, o time canarinho sempre visitou o presidente da República em exercício. A lista de presidentes tem os seguintes nomes: Juscelino Kubitschek, João Goulart, Emílio Médici, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.



Segundo o portal, Tite entende que a sociedade brasileira está polarizada. E isso deve ficar mais latente em 2022, ano de eleições. Em 2012, quando o Corinthians, sob o comando de Tite, venceu a Libertadores, os dirigentes e o ex-técnico do Timão visitaram Lula. que na época já era ex-presidente, e levaram o troféu para o petista que é, assumidamente, corintiano. O treinador diz se arrepender de tal ato.