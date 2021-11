Troféu da Série D do Brasileirão - Reprodução

Publicado 11/11/2021 14:40

São Paulo - Companheiro de Neymar no Santos, Zé Love ficará longe dos gramados por mais de um ano. Na última terça-feira, o Brasiliense informou que o STJD puniu o atacante com 380 dias de suspensão após o jogador ofender e cuspir em Antônio Márcio Teixeira da Silva, árbitro da partida contra a Ferroviária, em setembro, pela Série D do Brasileiro.

Zé Love não chegou a ser expulso durante o ocorrido, mas foi enquadrado em quatro artigos na súmula do jogo protocolada para a denúncia. Entre eles, o juiz relatou ameaças e uma suposta agressão do ex-jogador do Santos.

"Você vai apanhar hoje, v..., seu filho da p...", revelou Antônio Márcio.

Além do atacante, o zagueiro Gustavo Henrique também pegou um ganho pesado do STJD. O defensor recebeu uma punição de 360 dias de suspensão. Em comunicado, o Brasiliense prometeu recorrer da decisão.

"O Brasiliense informa que dois atletas do clube foram punidos pelo STJD em julgamento realizado na tarde desta terça (9). O atacante Zé Love foi condenado a 380 dias de suspensão e o zagueiro Gustavo Henrique pegou 360 dias. A equipe entrará com recurso."